«Динамо» — «Арсенал»: счет матча 0:1, обзор гола

Московскоепотерпело домашнее поражение от тульского(0:1) в матче 26-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 17-й минуте. Морозов возле собственной штрафной ошибся при обработке мяча, Лесовой с левого края дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую, а Евгений Луценко в касание пробил мимо Шунина.

На 35-й минуте «Арсенал» остался вдесятером. Кирилл Комбаров не успел к мячу и в подкате влетел в ногу Игбуну, получив вторую желтую карточку.

«Арсенал» набрал 31 очко и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» с 32 очками осталось на восьмом месте.

В следующем туре московская команды сыграет против «Урала», а тульский клуб дома встретится с «Крыльями Советов».