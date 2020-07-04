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    «Динамо» уступило «Арсеналу», играя в большинстве

    «Динамо» — «Арсенал»: счет матча 0:1, обзор гола

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    Московское «Динамо» потерпело домашнее поражение от тульского «Арсенала» (0:1) в матче 26-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 17-й минуте. Морозов возле собственной штрафной ошибся при обработке мяча, Лесовой с левого края дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую, а Евгений Луценко в касание пробил мимо Шунина.

    На 35-й минуте «Арсенал» остался вдесятером. Кирилл Комбаров не успел к мячу и в подкате влетел в ногу Игбуну, получив вторую желтую карточку.

    «Арсенал» набрал 31 очко и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» с 32 очками осталось на восьмом месте.

    В следующем туре московская команды сыграет против «Урала», а тульский клуб дома встретится с «Крыльями Советов».

    РПЛ. 26-й тур
    «Динамо» — «Арсенал» — 0:1 (0:1)
    Гол: 0:1 — Луценко, 17«Динамо»: Шунин, Ордец, Скопинцев (Карапузов, 78), Рыков, Морозов (Соснин, 46), Юсупов (Хильемарк, 46), Нойштедтер (Панченко, 65), Жоаозиньо (Рауш, 61), Игбоун, Филипп, Комличенко«Арсенал»: Шамов, Денисов (Довбня, 46), Комбаров, Альварес, Беляев, Горбатенко, Ткачев (Пантелеев, 73), Костадинов, Лесовой (Ковалев, 84), Ломовицкий (Хлусевич, 83), Луценко (Минаев, 73)Предупреждения: Комбаров (20), Альварес (28), Костадинов (36), Юсупов (38), Игбоун (50), Лесовой (81), Хлусевич (84), Минаев (90)Удаление: Комбаров (35)
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