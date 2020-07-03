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    Полузащитник «Спартака» дисквалифицирован на два матча

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    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин дисквалифицирован на два матча чемпионата России, информирует официальный сайт РФС.

    Роман Зобнин
    Роман Зобнин

    Футболист «красно-белых» получил наказание за агрессивное поведение. Во встрече со столичным ЦСКА он ударил локтем хавбека «армейцев» Ивана Облякова.

    «В соответствии с частью 3 статьи 94 Дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение — дисквалифицировать футболиста Зобнина Р. (ФК "Спартак-Москва" г. Москва) на 2 (два) матча Чемпионата России по футболу», — говорится в тексте решения КДК РФС.

    Таким образом, Зобнин пропустит матчи с «Тамбовом» (4 июля) и «Локомотивом» (8 июля). 0

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