Полузащитник «Спартака»дисквалифицирован на два матча чемпионата России, информирует официальный сайт РФС.

Футболист «красно-белых» получил наказание за агрессивное поведение. Во встрече со столичным ЦСКА он ударил локтем хавбека «армейцев» Ивана Облякова.

«В соответствии с частью 3 статьи 94 Дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение — дисквалифицировать футболиста Зобнина Р. (ФК "Спартак-Москва" г. Москва) на 2 (два) матча Чемпионата России по футболу», — говорится в тексте решения КДК РФС.

Таким образом, Зобнин пропустит матчи с «Тамбовом» (4 июля) и «Локомотивом» (8 июля). 0