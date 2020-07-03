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    Гол Рамоса с пенальти принес «Реалу» победу над «Хетафе»

    «Реал» — «Хетафе»: счет матча 1:0, обзор гола

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    Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над «Хетафе» (1:0) в матче 33-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 79-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. Карвахаль прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и был остановлен фолом со стороны Оливейры.

    Серхио Рамос прицельно низом пробил с «точки» в угол ворот, принеся победу своей команде.

    Мадридская команда продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры, опережая «Барселону» на 4 очка. «Хетафе» занимает 6-е место.

    Примера. 33-й тур
    «Реал» — «Хетафе» — 1:0 (0:0)
    Гол: Серхио Рамос, 79 — с пенальти«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Варан (Эдер Милитау, 33), Карвахаль, Менди, Модрич (Вальверде, 63), Кроос, Иско (Родригу, 64), Каземиру, Бензема (М.Диас, 90+2), Винисиус Жуниор (Асенсио, 63)«Хетафе»: Сория, Эчейта, Ньом, Суарес (Хорхе Молина, 75), Даконам, Оливера, Кукурелья (Дуро, 69), Тимор (Фажр, 84), Максимович, Арамбарри (Анхель, 84), Мата (Хасон, 75)Предупреждения: Тимор, 1. Карвахаль, 15. Серхио Рамос, 26. Модрич, 45+4. Эдер Милитау, 47. Ньом, 47. Суарес, 52. Мата, 72. Арамбарри, 83. М.Диас, 90+4
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