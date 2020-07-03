«Реал» — «Хетафе»: счет матча 1:0, обзор гола

Мадридскийодержал домашнюю победу над(1:0) в матче 33-го тура испанской Примеры.

На 79-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. Карвахаль прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и был остановлен фолом со стороны Оливейры.

Серхио Рамос прицельно низом пробил с «точки» в угол ворот, принеся победу своей команде.

Мадридская команда продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры, опережая «Барселону» на 4 очка. «Хетафе» занимает 6-е место.