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    Сестра Гризманна встретится с руководством «Барселоны»

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    Сестра нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна, выполняющая роль его агента, встретится с руководством клуба, сообщает Sport.es.

    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн

    По информации издания, стороны обсудят будущее французского футболиста, который хочет понять позицию «сине-гранатовых», чтобы быстро принять решение.

    На предстоящей встрече также могут обсудить возможный переход форварда в другой клуб этим летом, что изначально не входило в планы игрока.

    Отмечается, что Гризманн разочарован в главном тренере «Барселоны» Кике Сетьене. Его сестра передаст клубу, что Гризманн не чувствует себя счастливым. Он считает, что жертвовать им, — это самый простой способ, поскольку у него нет большого авторитета в клубе.

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    • Кроме того, Гризманн попросил своих близких не высказывать свое мнение о ситуации публично, поскольку это негативно сказывается на его имидже. Ранее появилась информация, что игроком интересуется «Пари Сен-Жермен». 0

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