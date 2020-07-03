Сестра Гризманна встретится с руководством «Барселоны»

Сестра нападающего «Барселоны», выполняющая роль его агента, встретится с руководством клуба, сообщает Sport.es.

По информации издания, стороны обсудят будущее французского футболиста, который хочет понять позицию «сине-гранатовых», чтобы быстро принять решение.

На предстоящей встрече также могут обсудить возможный переход форварда в другой клуб этим летом, что изначально не входило в планы игрока.

Отмечается, что Гризманн разочарован в главном тренере «Барселоны» Кике Сетьене. Его сестра передаст клубу, что Гризманн не чувствует себя счастливым. Он считает, что жертвовать им, — это самый простой способ, поскольку у него нет большого авторитета в клубе.

Кроме того, Гризманн попросил своих близких не высказывать свое мнение о ситуации публично, поскольку это негативно сказывается на его имидже. Ранее появилась информация, что игроком интересуется «Пари Сен-Жермен». 0