СМИ: ПСЖ контактировал с окружением Гризманна

Нападающийможет продолжить карьеру в, передает Sport.es.

По информации источника, представители парижского клуба уже контактировали с окружением 29-летнего форварда, чтобы узнать его мнение и реальное положение в нынешней команде.

Отмечается, что парижане намерены закрыть сделку по переходу француза до 7 июля, так как через два дня во Франции закроется трансферное окно.

Гризманн до перехода в «Барселону» выступал за «Атлетико». Трансфер состоялся летом 2019 года. Сумма сделки составила 120 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Антуан провел 43 матча, записав в актив 14 голов и 4 результативные передачи. 0