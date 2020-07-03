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    СМИ: ПСЖ контактировал с окружением Гризманна

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    Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может продолжить карьеру в ПСЖ, передает Sport.es.

    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн

    По информации источника, представители парижского клуба уже контактировали с окружением 29-летнего форварда, чтобы узнать его мнение и реальное положение в нынешней команде.

    Отмечается, что парижане намерены закрыть сделку по переходу француза до 7 июля, так как через два дня во Франции закроется трансферное окно.

    Гризманн до перехода в «Барселону» выступал за «Атлетико». Трансфер состоялся летом 2019 года. Сумма сделки составила 120 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Антуан провел 43 матча, записав в актив 14 голов и 4 результативные передачи. 0

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