СМИ: ПСЖ контактировал с окружением Гризманна

Антуан Гризманн
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По информации источника, представители парижского клуба уже контактировали с окружением 29-летнего форварда, чтобы узнать его мнение и реальное положение в нынешней команде.
Отмечается, что парижане намерены закрыть сделку по переходу француза до 7 июля, так как через два дня во Франции закроется трансферное окно.
Гризманн до перехода в «Барселону» выступал за «Атлетико». Трансфер состоялся летом 2019 года. Сумма сделки составила 120 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Антуан провел 43 матча, записав в актив 14 голов и 4 результативные передачи. 0