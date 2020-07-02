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    «Тоттенхэм» проиграл «Шеффилду» на выезде

    «Шеффилд» — «Тоттенхэм»: счет матча 3:1, обзор гола

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    Лондонский «Тоттенхэм» потерпел гостевое поражение от «Шеффилда» (1:3) в матче 32-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 34-й минуте. Крис Стивенс выполнил передачу к правому углу штрафной площади «шпор» на Берге, Сандер обработал мяч, а затем он точно пробил в левый угол ворот, Ло Чельсо не смог накрыть мяч, а Льорис уже ничем не смог помочь своей команде.

    На 71-й минуте Макбарни в центре поля под прессингом смог протолкнуть мяч на левый фланг, там при входе в штрафную площадь «шпор» здорово отыгрался Стивенс с Осборном, а затем Энда ушёл к лицевой линии и выполнил прострел во вратарскую. Муссе совсем никто не держал и ему лишь оставалось подставить ногу.

    А на 84-й минуте Берге ушёл к лицевой линии, а затем выполнил прострел к линии вратарской «шпор», Макбарни смог позиционно выиграть у Санчеса и удачно подставив ногу отправил мяч в правый угол ворот.

    «Шпоры» отквитали один мяч на 89-й минуте. Ламела выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Сону, кореец оторвался от Берге и сразу же отдал передачу к линии вратарской на Кейна, который в касание отправил мяч в правый угол ворот.

    «Шеффилд» набрал 47 очков и занимает седьмое место в таблице АПЛ. У команды Жозе Моуринью 45 очков и девятая позиция.

    В следующем туре «Юнайтед» на выезде сыграют с «Бернли». «Шпорам» предстоит домашний матч против «Эвертона».

    АПЛ. 32-й тур
    «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм» — 3:1 (1:0)
    Голы: Берге, 31 (1:0). Муссе, 69 (2:0). Макберни, 84 (3:0). Кейн, 90 (3:1)«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем, Стивенс, Робинсон, Иган, Болдок, Норвуд, Берге, Осборн, Макголдрик (Муссе, 62), Макберни (Фриман, 90+1)«Тоттенхэм»: Ллорис, Орье (Алли, 71), Дэйвис (Фертонген, 81), Санчес, Сиссоко (Ндомбеле, 71), Дайер, Ло Сельсо, Сон Хын Мин, Лукас Моура, Кейн, Бергвайн (Ламела, 56)Предупреждения: Норвуд, 39. Макберни, 89
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