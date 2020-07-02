«Шеффилд» — «Тоттенхэм»: счет матча 3:1, обзор гола

Лондонскийпотерпел гостевое поражение от(1:3) в матче 32-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче был открыт на 34-й минуте. Крис Стивенс выполнил передачу к правому углу штрафной площади «шпор» на Берге, Сандер обработал мяч, а затем он точно пробил в левый угол ворот, Ло Чельсо не смог накрыть мяч, а Льорис уже ничем не смог помочь своей команде.

На 71-й минуте Макбарни в центре поля под прессингом смог протолкнуть мяч на левый фланг, там при входе в штрафную площадь «шпор» здорово отыгрался Стивенс с Осборном, а затем Энда ушёл к лицевой линии и выполнил прострел во вратарскую. Муссе совсем никто не держал и ему лишь оставалось подставить ногу.

А на 84-й минуте Берге ушёл к лицевой линии, а затем выполнил прострел к линии вратарской «шпор», Макбарни смог позиционно выиграть у Санчеса и удачно подставив ногу отправил мяч в правый угол ворот.

«Шпоры» отквитали один мяч на 89-й минуте. Ламела выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Сону, кореец оторвался от Берге и сразу же отдал передачу к линии вратарской на Кейна, который в касание отправил мяч в правый угол ворот.

«Шеффилд» набрал 47 очков и занимает седьмое место в таблице АПЛ. У команды Жозе Моуринью 45 очков и девятая позиция.

В следующем туре «Юнайтед» на выезде сыграют с «Бернли». «Шпорам» предстоит домашний матч против «Эвертона».