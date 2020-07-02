«Реал Сосьедад» — «Эспаньол»: счет матча 2:1, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет на 10-й минуте открыл полузащитник гостей Давид Лопес. На 56-й минуте Жозе Виллиан восстановил равновесие.
Точку в результате поставил Александер Исак, отличившийся на 84-й минуте.
Клуб из Сан-Себастьяна набрал 49 очков и поднялся на 7-е место в таблице Примеры, каталонцы — 20-е (24).
Примера. 33-й тур
«Реал Сосьедад» — «Эспаньол» — 2:1 (0:1)
Голы: Давид Лопес, 10 (0:1). Виллиан Жозе, 56 (1:1). Исак, 84 (2:1)«Реал Сосьедад»: Мойя, Монреаль, Льоренте, Сальдуа (Элустондо, 82), Ле Норман, Порту, Мерино, Субельдия (Субименди, 46), Виллиан Жозе (Исак, 82), Янузай (Эдегор, 45+1), Оярсабаль«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Вила, Эспиноса, Давид Лопес (Виктор Санчес, 83), Гомес, Рока, Мелендо (У Лэй, 60), Меламед (Дардер, 46), Эмбарба (Кальери, 82), Рауль де Томас (Кампусано, 90)Предупреждения: Меламед, 34. Субельдия, 37. Субименди, 50
В параллельной встрече «Осасуна» обыграла «Эйбар» (2:0) и поднялась на 11-ю строчку, набрав 44 очка.
У команды из города Памплон дублем отметился хабвек Рубен Гарсия.
«Осасуна» — 11-е место и 44 балла в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эйбар» — 16-я строчка и 35 очков.
Примера. 33-й тур
«Эйбар» — «Осасуна» — 0:2 (0:1)
Голы: Р.Гарсия, 6 (0:1). Р.Гарсия, 74 (0:2)«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Бигас, Корреа (Инуи, 73), Оливейра, Кристофоро (Диоп, 59), Экспосито, Педро Леон (Мари, 85), Кике (Кике, 84), Шарлес (Серхио Энрич, 59), Де Бласис«Осасуна»: Эррера, Лато, Дав.Гарсия, Видаль, Эрнандес, Ойер, Торрес, Р.Гарсия (Брашанац, 78), Монкайола (Иньиго Перес, 88), Арнаис (Барха, 78), Гальего (Кардона, 53)Предупреждения: Корреа, 4. Гальего, 45