«Реал Сосьедад» — «Эспаньол»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 33-го тура чемпионата Испаниина своем поле обыгралсо счетом 2:1.

Счет на 10-й минуте открыл полузащитник гостей Давид Лопес. На 56-й минуте Жозе Виллиан восстановил равновесие.

Точку в результате поставил Александер Исак, отличившийся на 84-й минуте.

Клуб из Сан-Себастьяна набрал 49 очков и поднялся на 7-е место в таблице Примеры, каталонцы — 20-е (24).

Примера. 33-й тур «Реал Сосьедад» — «Эспаньол» — 2:1 (0:1) Голы: Давид Лопес, 10 (0:1). Виллиан Жозе, 56 (1:1). Исак, 84 (2:1)«Реал Сосьедад»: Мойя, Монреаль, Льоренте, Сальдуа (Элустондо, 82), Ле Норман, Порту, Мерино, Субельдия (Субименди, 46), Виллиан Жозе (Исак, 82), Янузай (Эдегор, 45+1), Оярсабаль«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Вила, Эспиноса, Давид Лопес (Виктор Санчес, 83), Гомес, Рока, Мелендо (У Лэй, 60), Меламед (Дардер, 46), Эмбарба (Кальери, 82), Рауль де Томас (Кампусано, 90)Предупреждения: Меламед, 34. Субельдия, 37. Субименди, 50

В параллельной встрече «Осасуна» обыграла «Эйбар» (2:0) и поднялась на 11-ю строчку, набрав 44 очка.

У команды из города Памплон дублем отметился хабвек Рубен Гарсия.

«Осасуна» — 11-е место и 44 балла в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эйбар» — 16-я строчка и 35 очков.