Чалов попал в список трансферных целей «Вольфсбурга»

Форвард ЦСКАможет продолжить карьеру в чемпионате Германии, утверждает Fussball Transfers со ссылкой на Kicke.

«Вольфсбург» намерен укрепить три позиции в летнее трансферное окно: нападающего, вингера и защитника.

По данным издания, главным кандидатом в линию атаки для «волков» является форвард ЦСКА Федор Чалов.

Также «Вольфсбург» следит за хавбеками Линтоном Маиной («Ганновер») и Юнусом Малли («Унион»).

Ранее стало известно, что Чаловым интересуются еще два клуба Бундеслиги — «Хоффенхайм» и «Байер».

В сезоне-2019/20 нападающий провел 34 матча за армейцев, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

Чалов — лучший бомбардир чемпионата России-2018/19. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость россиянина в 14,5 миллиона евро. 0