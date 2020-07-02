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    Чалов попал в список трансферных целей «Вольфсбурга»

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    Форвард ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в чемпионате Германии, утверждает Fussball Transfers со ссылкой на Kicke.

    Федор Чалов
    Федор Чалов

    «Вольфсбург» намерен укрепить три позиции в летнее трансферное окно: нападающего, вингера и защитника.

    По данным издания, главным кандидатом в линию атаки для «волков» является форвард ЦСКА Федор Чалов.

    Также «Вольфсбург» следит за хавбеками Линтоном Маиной («Ганновер») и Юнусом Малли («Унион»).

    Ранее стало известно, что Чаловым интересуются еще два клуба Бундеслиги — «Хоффенхайм» и «Байер».

    В сезоне-2019/20 нападающий провел 34 матча за армейцев, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

    Чалов — лучший бомбардир чемпионата России-2018/19. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость россиянина в 14,5 миллиона евро. 0

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