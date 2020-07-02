«Бетис» — «Вильярреал»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 33-го тура чемпионата Испаниина своем поле уступилсо счетом 0:2.

В составе победителей дубль оформил Херард Морено.

Хозяева поля в концовке первого тайма остались в меньшинстве после удаления Набиля Фекира.

«Бетис» находится на 13-м месте в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» после этой победы поднялся на пятую строчку.