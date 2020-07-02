«Бетис» — «Вильярреал»: счет матча 0:2, обзор голов

Фрагмент матча
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В составе победителей дубль оформил Херард Морено.
Хозяева поля в концовке первого тайма остались в меньшинстве после удаления Набиля Фекира.
«Бетис» находится на 13-м месте в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» после этой победы поднялся на пятую строчку.
Примера. 33-й тур
«Бетис» — «Вильярреал» — 0:2 (0:2)
Голы: Х.Морено, 7 — с пенальти (0:1). Х.Морено, 30 (0:2)«Бетис»: Хоэль Роблес, Сидней, Бартра (Хуанми, 46), Манди, Педраса, Эмерсон, Гуардадо (Хоакин, 78), Каналес (Аленья, 63), Фекир, Родригес (Гонсалес, 87), Борха Иглесиас (Тельо, 78)«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Пенья, А.Морено, Пау Торрес, Мойсес Гомес (Касорла, 64), Тригерос (Морланес, 80), Замбо (Сориано, 63), Бакка (Чиквуэзе, 80), Х.Морено (Пако Алькасер, 55), ОнтиверосПредупреждения: Бартра, 5. Фекир, 45+1. А.Морено, 69. Родригес, 81Удаление: Фекир, 45+3