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    «Зенит» вырвал выездную победу у «Тамбова»

    «Тамбов» — «Зенит»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Питерский «Зенит» одержал гостевую победу над «Тамбовом» (2:1) в матче 25-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт гостями на 43-й минуте. Малком с фланга навесил в штрафную, Дзюба головой сделал скидку во вратарскую, а Азмун опередил соперника и переправил мяч мимо Шелии.

    На 88-й минуте «Тамбов» отыгрался благодаря пенальти — прошла подача в штрафную питерцев, а Ракицкий борьбе в воздухе подтолкнул Федчука.

    Чуперка с пенальти пробил в нижний угол — Лунёв угадал направление удара, но спасти команду не сумел.

    А в добавленное время Оздоев навесил в штрафную «Тамбову», мяч отскочил к Ригони, который в касание зарядил в дальний нижний угол.

    «Зенит» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу РПЛ, опережая за пять туров до конца чемпионата идущий на втором месте «Локомотив» на 11 очков. «Тамбов» с 25 очками после этого поражения опустился на 14-е место.

    В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет против «Краснодара», а «Тамбов» на выезде встретится со «Спартаком».

    РПЛ. 25-й тур
    «Тамбов» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:2 (0:1)
    Голы: Азмун, 43 (0:1). Чуперка, 88 — с пенальти (1:1). Ригони, 90+1 (1:2)«Тамбов»: Шелия, Рыбин (Шляков, 66), Юрганов, Грицаенко, Филин, Килин (Каплиенко, 73), Карасев (Кабахидзе, 65), Костюков (Федчук, 80), Чуперка, Обухов, Мелкадзе«Зенит»: Лунев, Иванович, Ракицкий, Караваев (Смольников, 80), Дуглас Сантос, Оздоев (Ерохин, 90+1), Кузяев (Сутормин, 67), Барриос, Дзюба, Азмун (Ригони, 67), Малком (Осорио, 81)Предупреждения: Чуперка, 12. Филин, 90+1
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