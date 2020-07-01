«Тамбов» — «Зенит»: счет матча 1:2, обзор голов

Счет в матче был открыт гостями на 43-й минуте. Малком с фланга навесил в штрафную, Дзюба головой сделал скидку во вратарскую, а Азмун опередил соперника и переправил мяч мимо Шелии.
На 88-й минуте «Тамбов» отыгрался благодаря пенальти — прошла подача в штрафную питерцев, а Ракицкий борьбе в воздухе подтолкнул Федчука.
Чуперка с пенальти пробил в нижний угол — Лунёв угадал направление удара, но спасти команду не сумел.
А в добавленное время Оздоев навесил в штрафную «Тамбову», мяч отскочил к Ригони, который в касание зарядил в дальний нижний угол.
«Зенит» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу РПЛ, опережая за пять туров до конца чемпионата идущий на втором месте «Локомотив» на 11 очков. «Тамбов» с 25 очками после этого поражения опустился на 14-е место.
В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет против «Краснодара», а «Тамбов» на выезде встретится со «Спартаком».