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    «Лестер» в гостях уступил «Эвертону»

    «Эвертон» — «Лестер»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 32-го тура чемпионата Англии «Эвертон» одержал домашнюю победу над «Лестером» со счетом 2:1.

    Фррагмент матча
    Фррагмент матча

    В составе хозяев поля голами отметились Ришарлисон (10-я минута) и Гилфи Тор Сигурдссон (16).

    За гостей отличился Келечи Ихеаначо (51).

    «Эвертон» набрал 44 очка и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, «Лестер» с 55 очками занимает третье место.

    В следующем туре «Лестер» дома сыграет против «Кристал Пэлас», а «Эвертон» в гостях встретится с «Тоттенхэмом».

    АПЛ. 32-й тур
    «Эвертон» — «Лестер» — 2:1 (2:0)
    Голы: Ришарлисон, 10 (1:0). Сигурдссон, 16 — с пенальти (2:0). Ихеаначо, 51 (2:1)«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, М-л.Кин, Холгейт, Сигурдссон, Андре Гомеш, Гордон (Бернард, 79), Ивоби (Мина, 68), Калверт-Льюин, Ришарлисон (Дэйвис, 57)«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Джастин, Олбрайтон (Перес, 81), Прат (Мэддисон, 46), Тилеманс (Грэй, 81), Ндиди, Барнс (Ихеаначо, 46), ВардиПредупреждения: Ндиди, 54. Пикфорд, 74
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