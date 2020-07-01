«Эвертон» — «Лестер»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 32-го тура чемпионата Англии «Эвертон» одержал домашнюю победу над «Лестером» со счетом 2:1.

В составе хозяев поля голами отметились Ришарлисон (10-я минута) и Гилфи Тор Сигурдссон (16).

За гостей отличился Келечи Ихеаначо (51).

«Эвертон» набрал 44 очка и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, «Лестер» с 55 очками занимает третье место.

В следующем туре «Лестер» дома сыграет против «Кристал Пэлас», а «Эвертон» в гостях встретится с «Тоттенхэмом».