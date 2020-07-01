«Барселона» — «Атлетико»: счет 2:2, обзор голов

снова потеряла очки. На этот раз команда сыграла вничью с(2:2) в матче 33 тура Примеры.

«Каталонцы» вышли вперед благодаря автоголу Диего Косты. Однако гости быстро сравняли счет. На 19 минуте с пенальти точно пробил Сауль.

На 50 минуте арбитр назначил второй пенальти в матче. Его технично реализовал Лионель Месси. Через 12 минут после Сауль оформил дубль, снова забив с пенальти, уже третьего в этой игре.

Таким образом, «Барселона» второй раз подряд сыграла вничью. Сейчас «каталонцы» имеют 71 очко и на один пункт отстают от «Реала», при этом «галактикос» еще проведут свою встречу в 33 туре. «Атлетико» идет третьим, набрав 59 баллов.