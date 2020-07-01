«Барселона» — «Атлетико»: счет 2:2, обзор голов

Лионель Месси
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«Каталонцы» вышли вперед благодаря автоголу Диего Косты. Однако гости быстро сравняли счет. На 19 минуте с пенальти точно пробил Сауль.
На 50 минуте арбитр назначил второй пенальти в матче. Его технично реализовал Лионель Месси. Через 12 минут после Сауль оформил дубль, снова забив с пенальти, уже третьего в этой игре.
Таким образом, «Барселона» второй раз подряд сыграла вничью. Сейчас «каталонцы» имеют 71 очко и на один пункт отстают от «Реала», при этом «галактикос» еще проведут свою встречу в 33 туре. «Атлетико» идет третьим, набрав 59 баллов.
Примера. 33 тур
«Барселона» — «Атлетико» — 2:2
Голы: 1:0 — 11, автогол Диего Коста, 1:1 — 19, пенальти Сауль, 2:1 — 50, пенальти Месси, 2:2 — 62, пенальти Сауль«Барселона»: тер Стеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Ракитич (Серджи Роберто, 63), Бускетс (Фати, 85), Пуч, Видаль (Гризманн, 90), Суарес, Месси«Атлетико»: Облак, Фелипе, Хименес, Арьяс, Лоди, Сауль, Феррейра Карраско (Лемар, 85), Льоренте (Жоау Феликс, 69), Томас, Корреа (Витоло, 84), Диего Коста (Мората, 76)Предупреждения: тер Стеген (17), Пике (18), Сауль (35), Фелипе (51), Месси (61), Диего Коста (75), Феррейра Карраско (80), Лемар (90)