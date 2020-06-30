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    «Атлетико» больше не нуждается в Кавани

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    Мадридский «Атлетико» больше не заинтересован в подписании контракта с нападающим Эдинсоном Кавани, информирует AS.

    Эдинсон Кавани
    Эдинсон Кавани

    Отмечается, что «матрасники» даже не рассматривали возможность подписания 33-летнего уругвайца летом, поскольку остались недовольны ходом переговоров во время зимнего трансферного окна.

    Теперь наиболее вероятным местом продолжения карьеры Кавани является «Рома», которая, как сообщалось, уже сделала ему предложение. В ближайшее время форвард покинет ПСЖ в связи с истечением контракта и приобретет статус свободного агента.

    В сезоне-2019/20 Кавани провел за ПСЖ 22 матча, забил семь голов и отдал три результативных передачи. 0

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