ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    АртурИдеологический провал «Барселоны». Каталонцы ошиблись с продажей Артура
  • 22:35
    • ЦСКА обыграл «Спартак». Влашич оформил дубль
  • 20:03
    • Алексей Миранчук спас «Локомотив» от поражения
  • 22:57
    • «Лацио» на выезде обыграл «Торино»
  • 22:37
    • «Мальорка» разгромила «Сельту» Смолова. Россиянин вышел во втором тайме
  • 21:10
    • Месси лучший по системе «гол+пас» в XXI веке
    Все новости спорта

    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (30.06.2020)

    Футбол АПЛ Футбол Англии Брайтон энд Хоув Альбион Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 22:15 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед».

  • 8000
    • Бонус x2 по промо: LIVESPORTЗабрать!

    Составы команд:

    «Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, Шейн Даффи, Льюис Данк, Daniel Burn, Tariq Lamptey, Дэйл Стивенс, Ив Биссума, Alexis Mac Allister, Мартин Монтойя, Дэви Проппер, Аарон Коннолли.

    «Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Поль Погба, Маркус Рашфорд, Бруну Фернандеш, Мэйсон Гринвуд, Неманья Матич, Антони Марсьяль.

    Предыдущий матч соперников: «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 3:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:3. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 23-29 июня
  • Вчера в 20:16
    •
  • Прогноз
  • «Арсенал» — «Норвич»
  • 1.62
  • Завтра в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удастся ли «Атлетико» огорчить Месси и его компанию?
  • «Барселона» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Оторвется ли «Ювентус» от «Лацио»?
  • «Дженоа» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
  • Сколько времени «Лацио» потратит на гол в Турине?
  • «Торино» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 20 000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.94
  • Экспресс дня 30 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Дженоа — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ростов — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спортинг — Жил Висенте
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.90
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.66
  • Прогноз на матч Интер — Брешиа
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Арсенал — Норвич
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Тамбов — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие