Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (30.06.2020)

Составы команд:
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, Шейн Даффи, Льюис Данк, Daniel Burn, Tariq Lamptey, Дэйл Стивенс, Ив Биссума, Alexis Mac Allister, Мартин Монтойя, Дэви Проппер, Аарон Коннолли.
«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Поль Погба, Маркус Рашфорд, Бруну Фернандеш, Мэйсон Гринвуд, Неманья Матич, Антони Марсьяль.
Предыдущий матч соперников: «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 3:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:3.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:3. 0