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    Президент «Тамбова»: Нам проще играть со «Спартаком», «Зенитом» и ЦСКА

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    Президент «Тамбова» Арсен Габуев считает, кто команда лучше играет с большими клубами, которые пропагандируют атакующий футбол.

    Арсен Габуев
    Арсен Габуев

    Напомним, что «Тамбов» проиграл обе встречи после возобновления сезона: в 23-м туре команда уступила на выезде «Уфе» (1:2), а в 24-м — проиграла в гостях «Уралу» (1:2).

    «Нам действительно проще играть со "Спартаком", "Зенитом", ЦСКА, которые пропагандируют атакующий футбол, где выше исполнительский класс.

    В игре с такими же командами, как "Уфа" и "Урал", мы надеялись, что сможем что-то им противопоставить, но ничего не получилось», — приводит слова Габуева ТАСС.

    В следующем матче чемпионата «Тамбов», занимающий 13-е место в турнирной таблице РПЛ, сыграет против «Зенита». 0

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