«Кристал Пэлас» — «Бернли»: счет матча 0:1, обзор голов

В матче 32-го тура чемпионата Англиипотерпел домашнее поражение отсо счетом 01:1.

Единственный мяч был забит на 62-й минуте — отличился защитник гостей Бен Ми.

«Бернли» набрал 45 очков и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Кристал Пэлас» с 42 очками опустился на 11-е место.

В следующем туре «Кристал Пэлас» в гостях сыграет против «Лестера», а «Бернли» на своем поле встретится с «Шеффилд Юнайтед».