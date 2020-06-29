«Кристал Пэлас» — «Бернли»: счет матча 0:1, обзор голов

Фрагмент матча
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Единственный мяч был забит на 62-й минуте — отличился защитник гостей Бен Ми.
«Бернли» набрал 45 очков и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Кристал Пэлас» с 42 очками опустился на 11-е место.
В следующем туре «Кристал Пэлас» в гостях сыграет против «Лестера», а «Бернли» на своем поле встретится с «Шеффилд Юнайтед».
АПЛ. 32-й тур
«Кристал Пэлас» — «Бернли» — 0:1 (0:0)
Гол: Ми, 62«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, С.Данн, ван Анхолт, Уорд, Макартур, Куяте (Маккарти, 46), Миливоевич, Таунсенд (Майер, 77), Айю, Заа«Бернли»: Поуп, Бардсли, Питерс, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк (Лонг, 70), Уэствуд, Браунхил, Выдра, МакнейлПредупреждения: Тарковски, 58. Маккарти, 61