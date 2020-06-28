«Вильярреал» — «Валенсия»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 32-го тура чемпионата Испанииодержал домашнюю победу над— 2:0.

Счет в матче на 14-й минуте открыл нападающий хозяев Пако Алькасер, а на 44-й минуте Жерар Морено удвоил преимущество «Вильярреала».

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев был заявлен на игру, но на поле не появился.

Команда Альберт Селадеса (46 очков) занимает восьмую строчку турнирной таблицы, «Вильярреал» (51) одержал четвертую победу в пяти последних матчах и идет пятым.