«Вильярреал» — «Валенсия»: счет матча 2:0, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче на 14-й минуте открыл нападающий хозяев Пако Алькасер, а на 44-й минуте Жерар Морено удвоил преимущество «Вильярреала».
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев был заявлен на игру, но на поле не появился.
Команда Альберт Селадеса (46 очков) занимает восьмую строчку турнирной таблицы, «Вильярреал» (51) одержал четвертую победу в пяти последних матчах и идет пятым.
Примера. 32-й тур
«Вильярреал» — «Валенсия» — 2:0 (2:0)
Голы: Пако Алькасер, 14 (1:0). Морено, 44 (2:0)«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Пау Торрес, Кинтилья, Касорла (Морланес, 89), Иборра (Сориано, 65), Замбо, Пако Алькасер (Бакка, 89), Морено (Мойсес Гомес, 80), Чиквуэзе (Онтиверос, 89)«Валенсия»: Силлессен, Васс, Флоренци, Хосе Гайя (Хауме Коста, 41), Габриэл Паулиста, Гильямон, Парехо (Кондогбья, 65), Солер (Ли Кан Ин, 79), Родриго (Гамейро, 79), Гомес, Торрес (Гонсалу Гедеш, 46)Предупреждения: Гильямон, 43. Хауме Коста, 50