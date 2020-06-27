Евсеев: Думали, что «Спартак» будет играть более агрессивно

Главный тренер «Уфы»подвел итоги матча 24-го тура Российской премьер-лиги против(0:0).

В концовке встречи был отменен гол красно-белых: в моменте у Самюэля Жиго был зафиксирован офсайд.

«Как я могу видеть, правы судьи или нет? Я еще не смотрел видео. Положительный результат, набрали одно очко.

Тут сложно играть, были игры, когда на последних минутах Глушаков забивал. Давление соперника было. Надо играть по правилам, судья посчитал, что было нарушение.

Мы готовились, знали, как будет играть соперник. Думали, что "Спартак" будет играть более агрессивно. Соперник последние свои игры отдавал инициативу, после перехватов доставляли мяч нападающим.

Мы всю неделю говорили о том, что важно не пропускать мяч за спину защитников. Мы рады, что не пропустили и более мастеровитая команда нам не забила», — сказал наставник уфимцев Sport24.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 32 очка. «Уфа» набрала 31 очко и располагается на седьмой строчке. 0