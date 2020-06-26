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    «Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов»

    «Зенит» — «Крылья Советов»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Зенит» в домашнем матче 24-го тура российской Премьер-лиги обыграл «Крылья Советов» — 2:1.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    В первом тайме инициативой владели питерцы, но за минуту до ухода на перерыв счет удалось открыть гостям. Антон Зиньковский выполнил мягкий заброс в центр штрафной, откуда Максим Глушенков головой пробил в противоход Андрею Луневу.

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    «Сине-бело-голубые» отыгрались на 64-й минуте благодаря пенальти в исполнении Артема Дзюбы. Еще через шесть минут Дзюба забил и второй пенальти, оформив дубль.

    На 78-й минуте Глушенков также был близок к дублю, но его точный удар в этот раз отменил арбитр, зафиксировав игру рукой.

    РПЛ. 24-й тур
    «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:1 (0:1)
    Голы: Глушенков, 44 (0:1). Дзюба, 64 — с пенальти (1:1). Дзюба, 70 — с пенальти (2:1)«Зенит»: Лунев, Иванович, Ракицкий, Караваев (Шатов, 72), Дуглас Сантос, Оздоев (Мусаев, 90+5), Кузяев (Сутормин, 46), Барриос, Дзюба, Азмун (Дриусси, 85), Малком (Жирков, 90+4)«Крылья Советов»: Фролов, Бурлак, Чернов, Зеффан, Гацкан, Комбаров, Кабутов (Терехов, 68), Тимофеев, Зиньковский, Глушенков, Попович (Радонич, 74)Предупреждения: Кузяев, 21. Чернов, 30. Иванович, 47. Комбаров, 52. Тимофеев, 62

    В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает первое место (56 очков), а «Крылья Советов» — 16-е (22 очка). 0

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