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    Сарри: Клуб ничего не сообщал мне о трансфере Пьянича

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    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал возможный обмен полузащитника Миралема Пьянича на игрока «Барселоны» Артура Рамоса.

    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри

    «Игровые навыки Пьянича не обсуждаются. Если его продадут, это будет по другим причинам. Но клуб ничего мне об этом не сообщал, поэтому я не принимаю это во внимание. Я доволен Миралемом и уверен, что на своей позиции он сможет развиваться дальше», — цитирует Сарри Goal.com.

    «Артур? Он игрок "Барселоны" и я не буду о нем говорить», — также отметил тренер.

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