Сарри: Клуб ничего не сообщал мне о трансфере Пьянича

Главный тренерпрокомментировал возможный обмен полузащитникана игрока

«Игровые навыки Пьянича не обсуждаются. Если его продадут, это будет по другим причинам. Но клуб ничего мне об этом не сообщал, поэтому я не принимаю это во внимание. Я доволен Миралемом и уверен, что на своей позиции он сможет развиваться дальше», — цитирует Сарри Goal.com.

«Артур? Он игрок "Барселоны" и я не буду о нем говорить», — также отметил тренер.

Напомним, ранее сообщалось, что клубы уже договорились об обмене. «Ювентус» при этом доплатит «Барселоне» 10 миллионов. Ожидается, что трансфер будет осуществлен до конца месяца. 0