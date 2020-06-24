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    «Урал» стал четвертым полуфиналистом Кубка России

    «Шинник» — «Урал»: счет матча — 0:2, обзор голов

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    «Урал» обыграл «Шинник» и вышел в полуфинал Кубка России.

    «Шинник» — «Урал»
    «Шинник» — «Урал»

    Матч завершился со счетом 0:2.

    «Урал» вышел вперед на 16-й минуте — Юрий Бавин сыграл головой на добивании.

    На 77-й минуте «Шинник» остался в меньшинстве — Иван Олейников получил вторую желтую карточку.

    Через три минуты после этого «Урал» провел второй мяч — Рафал Аугустыняк подобрал мяч у штрафной и нанес точный удар в нижний угол.

    В полуфинале «Урал» сыграет против «Химок».

    Кубок России, 1/4 финала
    «Шинник» (Ярославль) — «Урал» (Екатеринбург) — 0:2 (0:1)
    Голы: Бавин, 16 (0:1). Аугустыняк, 80 (0:2)«Шинник»: Яшин, Стешин, Патрашко, Покидышев, Эктов, Зинков, Олейников, Алейников (Масленников, 82), Самойлов (Пухов, 83), Низамутдинов (Мацхарашвили, 46), Самодин (Гонгапшев, 88)«Урал»: Годзюр, Вилюш, Золотов, Кулаков, Бавин, Егорычев, Аугустыняк, Емельянов, Эль-Кабир (Калинин, 85), Панюков (Ефремов, 68), Кухарчик (Юсупов, 87)Предупреждения: Бавин, 35. Олейников, 37. Низамутдинов, 39Удаление: Олейников, 78
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