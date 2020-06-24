«Шинник» — «Урал»: счет матча — 0:2, обзор голов

«Шинник» — «Урал»
«Урал»
Матч завершился со счетом 0:2.
«Урал» вышел вперед на 16-й минуте — Юрий Бавин сыграл головой на добивании.
На 77-й минуте «Шинник» остался в меньшинстве — Иван Олейников получил вторую желтую карточку.
Через три минуты после этого «Урал» провел второй мяч — Рафал Аугустыняк подобрал мяч у штрафной и нанес точный удар в нижний угол.
В полуфинале «Урал» сыграет против «Химок».
Кубок России, 1/4 финала
«Шинник» (Ярославль) — «Урал» (Екатеринбург) — 0:2 (0:1)
Голы: Бавин, 16 (0:1). Аугустыняк, 80 (0:2)«Шинник»: Яшин, Стешин, Патрашко, Покидышев, Эктов, Зинков, Олейников, Алейников (Масленников, 82), Самойлов (Пухов, 83), Низамутдинов (Мацхарашвили, 46), Самодин (Гонгапшев, 88)«Урал»: Годзюр, Вилюш, Золотов, Кулаков, Бавин, Егорычев, Аугустыняк, Емельянов, Эль-Кабир (Калинин, 85), Панюков (Ефремов, 68), Кухарчик (Юсупов, 87)Предупреждения: Бавин, 35. Олейников, 37. Низамутдинов, 39Удаление: Олейников, 78