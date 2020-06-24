«Шинник» — «Урал»: счет матча — 0:2, обзор голов

обыграли вышел в полуфинал Кубка России.

Матч завершился со счетом 0:2.

«Урал» вышел вперед на 16-й минуте — Юрий Бавин сыграл головой на добивании.

На 77-й минуте «Шинник» остался в меньшинстве — Иван Олейников получил вторую желтую карточку.

Через три минуты после этого «Урал» провел второй мяч — Рафал Аугустыняк подобрал мяч у штрафной и нанес точный удар в нижний угол.

В полуфинале «Урал» сыграет против «Химок».