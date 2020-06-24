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    Парфенов: У «Урала» есть понимание нынешнего положения, голову никто не отключает

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    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов поделился мнением о победе над «Шинником» (2:0) в четвертьфинальном матче Кубка России, а также о текущем положении команды в Тинькофф РПЛ.

    Дмитрий Парфенов
    Дмитрий Парфенов

    «В кубковых матчах главный итог — это победа. Благодарю ребят. Они молодцы, выполняли то, что мы просили. Были моменты, которые нужно поправлять.

    Но это связано с нервозностью, потому что было давление и давно не выигрывали. Посвящаем эту победу нашим болельщикам, которые ждали этот успех.

    Считаю, что сегодня победили заслуженно. Идем дальше. У нас уже в воскресенье важная игра в чемпионате.

    Эрик Бикфалви получил травму в матче против "Рубина". Мы до последнего надеялись, что Эрик полетит с командой. Но на предыгровой тренировке надо было принимать решение.

    Эрик понял, что в Ярославле он не сможет играть. Поэтому он остался в Екатеринбурге лечить свою проблему.

    В таком плотном графике, думаю, ребята переключатся и проблем не будет. И матч для нас будет очень важен, как и для "Тамбова".

    Все видят таблицу. Поэтому у всех есть понимание нынешнего положения, голову никто не отключает», — сказал Парфенов. 0

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