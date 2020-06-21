«Сельта» — «Алавес»: счет матча 6:0, обзор голов

в домашнем матче 30-го тура испанской Примеры разгромила— 6:0.

Дублем отметился Рафинья, еще по голу забили Яго Аспас и Нолито, которые реализовали пенальти, а также Джейсон Мурильо и Санти Мина.

С 28-й минуты «Алавес» играл вдесятером из-за удаления Мартина Агиррегабирии.

Россиянин Федор Смолов отыграл весь матч, но результативными действиями не отметился.

Примера. 30-й тур «Сельта» — «Алавес» — 6:0 (4:0) Голы: Мурильо, 14 (1:0). Аспас, 20 — с пенальти (2:0). Рафинья, 40 (3:0). Рафинья, 41 (4:0). Нолито, 78 — с пенальти (5:0). Мина, 86 (6:0)«Сельта»: Бланко, Араухо, Оласа, Мурильо (Айду, 72), Васкес, Рафинья (Брадарич, 46), Суарес, Окай Йокушлу (Нолито, 46), Бельтран (Мина, 64), Смолов, Аспас (Б.Мендес, 65)«Алавес»: Роберто, Лагуардия (Эли, 46), Магальян, Агиррегабирия, Лопес, Фейса, Понс, Сайнс (Ксимо Наварро, 29), Хоселу (Берк, 58), Лукас (де ла Фуэнте, 46), Э.Мендес (Риоха, 83)Предупреждения: Лукас, 15. Окай Йокушлу, 16Удаление: Агиррегабирия, 27

В турнирной таблице Примеры «Сельта» занимает 16-е место (30 очков), а «Алавес» — 13-е (35 очков). 0