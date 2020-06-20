«Вест Хэм» — «Вулверхэмптон»: счет матча 0:2, обзор голов

нанес поражениев выездном матче 30-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на стадионе олимпийском стадионе в Лондоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Первый гол «волки» забили на 73-й минуте, когда Адама Траоре выполнил навес с правого фланга, а Рауль Хименес нанес точный удар головой.

Победную точку на 84-й минуте поставил Педру Нету, который нанес классный удар с лета с пределов штрафной площади.

В турнирной таблице АПЛ «Вулверхэмптон» занимает шестое место (46 очков), «Вест Хэм» — 17-е (27 очков). 0