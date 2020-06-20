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    «Бавария» обыграла «Фрайбург»

    «Бавария» — «Фрайбург»: счет 3:1, обзор голов

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    «Бавария» обыграла «Фрайбург» в матче 33 тура Бундеслиги со счетом 3:1.

    Роберт Левандовски
    Роберт Левандовски

    Самое интересное было в первом тайме. «Баварцы» повели в счете на 15 минуте благодаря точному удару Йозуа Киммиха. Спустя 10 минут отметился Роберт Левандовски.

    Гости попытались догнать соперника. Лукас Холер забил на 33 минуте, но через 4 минуты Левандовски снова отметился голов, забив свой 33 мяч в чемпионате.

    «Мюнхенцы» набрали 76 очков. «Фрайбург» восьмой с 45 баллами в активе.

    Бундеслига. 33 тур
    «Бавария» — «Фрайбург» — 3:1
    Голы: 1:0 — 15 Киммих, 2:0 — 24 Левандовски, 2:1 — 33 Хелер, 3:1 — 37 Левандовски«Бавария»: Ульрайх, Павар, Люка Эрнандес, Боатенг, Киммих, Кюизанс (Зиркзее, 64), Мартинес (Ричардс, 84), Сингх (Коман, 64), Горетцка, Левандовски, Мюллер (Мусиала, 88)«Фрайбург»: Шволов, Линхарт, Гюнтер (Абраши, 87), Хайнц, Шмид, Хефлер, Грифо (Иттер, 75), Кайтель (Франтц, 64), Шаллаи (Квон Чхан Хун, 46), Хелер (Вальдшмидт, 64), Петерсен
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