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    «Сочи» выступил против переноса матча с «Ростовом»

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    На официальном сайте «Сочи» было опубликовано заявление по поводу матча с «Ростовом», в котором зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом.

    «Сочи» хочет играть матч с «Ростовом» по графику
    «Сочи» хочет играть матч с «Ростовом» по графику

    «Согласно регламенту возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата России по футболу команда считается готовой к матчу в том случае, если после процедур по допуску к матчу готовы играть не менее 16 полевых игроков и двух вратарей. Учитывая тот факт, что РПЛ официально разрешила привлечение игроков молодёжной команды для участия в играх РПЛ сезона-2019/2020, мы считаем, что игра с "Ростовом" должна состояться. В противном случае будет нарушен регламент проведения соревнований.

    При уходе на карантин команды в полном составе под угрозу ставится проведение не только игры 23-го тура в Сочи, но и двух игр в Ростове (27 июня против "Арсенала" и 1 июля против "Краснодара"), а значит, доигровка всех оставшихся игр текущего сезона. Наш клуб не видит возможности переноса игры с "Ростовом" на другие даты ввиду плотности актуального календаря.

    В сложившейся ситуации футбольный клуб "Сочи" выступает за проведение игры с "Ростовом" 19 июня в 20:00 на стадионе "Фишт" с участием игроков, тесты которых дали отрицательный результат. Со своей стороны клуб гарантирует соблюдение всех требований Роспотребнадзора по обеспечению безопасности этой игры», — сказано в заявлении. 0

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