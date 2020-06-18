«Сочи» выступил против переноса матча с «Ростовом»

На официальном сайтебыло опубликовано заявление по поводу матча с, в котором зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом.

«Сочи» хочет играть матч с «Ростовом» по графику ФК «Сочи» 8000 Бонус x2 по промо: LIVESPORT Забрать!

«Согласно регламенту возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата России по футболу команда считается готовой к матчу в том случае, если после процедур по допуску к матчу готовы играть не менее 16 полевых игроков и двух вратарей. Учитывая тот факт, что РПЛ официально разрешила привлечение игроков молодёжной команды для участия в играх РПЛ сезона-2019/2020, мы считаем, что игра с "Ростовом" должна состояться. В противном случае будет нарушен регламент проведения соревнований.

При уходе на карантин команды в полном составе под угрозу ставится проведение не только игры 23-го тура в Сочи, но и двух игр в Ростове (27 июня против "Арсенала" и 1 июля против "Краснодара"), а значит, доигровка всех оставшихся игр текущего сезона. Наш клуб не видит возможности переноса игры с "Ростовом" на другие даты ввиду плотности актуального календаря.

В сложившейся ситуации футбольный клуб "Сочи" выступает за проведение игры с "Ростовом" 19 июня в 20:00 на стадионе "Фишт" с участием игроков, тесты которых дали отрицательный результат. Со своей стороны клуб гарантирует соблюдение всех требований Роспотребнадзора по обеспечению безопасности этой игры», — сказано в заявлении. 0