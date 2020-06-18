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    Сарри: «Ювентусу» не хватило остроты в матче против «Наполи»

    Футбол Футбол Италии Кубок Италии Ювентус Наполи
    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри подвел итоги финального матча Кубка Италии с «Наполи» (0:0, 2:4 — по пен.).

    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри

    «Это разочарование для клуба, ребят и болельщиков, но в данный момент мы не можем сделать намного больше, потому что нам не хватает резкости. У нас отсутствовали несколько игроков, и мы должны были сделать несколько других выборов, потому что наш уровень физической подготовки не оптимален.

    Мы хорошо держим мяч, но не хватает остроты, чтобы превратить это в опасные моменты. Я не думаю, что нам не хватило решимости, потому что мы были полностью сконцентрированы в течение 90 минут, а этого не бывает без решимости.

    Роналду? Он в той же форме, что и другие, такие как Пауло Дибала и Дуглас Коста, ему не хватает остроты, чтобы делать то, что у него получается лучше всего», — приводит слова Сарри Football Italia.

    Отметим, что «Ювентус» не смог победить в двух матчах подряд впервые с 2015 года. Ранее команда сыграла вничью с «Миланом» (0:0) в ответной игре полуфинала турнира. 0

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