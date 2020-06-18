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    Черчесов о решении УЕФА по Грозному: Поздравляю жителей Чеченской Республики

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу того, что УЕФА разрешил проводить матчи под эгидой организации на территории Грозного.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «Хотел бы поздравить всех жителей и руководство Чеченской Республики с тем, что по решению УЕФА Грозному вновь разрешено принимать международные матчи.

    Сборная России уже играла там четыре года назад против Румынии и одержала победу, в том числе и благодаря великолепной поддержке чеченских болельщиков», — сказал Черчесов ТАСС.

    Напомним, УЕФА в 2013 запретил проводить матчи под своей эгидой на территории Северного Кавказа, обосновав решение угрозами терактов.

    «Ахмат», базирующийся в Грозном, занимает последнее, 16-е, место в таблице РПЛ после 22-го тура. 0

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