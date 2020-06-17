«Сельта» со Смоловым сыграла вничью с «Вальядолидом»

разошлись миром в матче 29-го тура чемпионата Испании.

Поединок завершился без забитых мячей — 0:0.

На 71-й минуте «Сельта» могла открывать счет с пенальти, но Яго Аспас не реализовал одиннадцатиметровый.

Российский нападающий Федор Смолов вышел на поле в стартовом составе и отыграл 64 минуты, после чего был заменен на Дениса Суареса. В первом тайме россиянин получил желтую карточку.

«Сельта» набрала 27 очков и занимает 17-е место в таблице Примеры. «Вальядолид» идет на 14-й позиции, набрав 33 очка.