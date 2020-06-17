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    «Сельта» со Смоловым сыграла вничью с «Вальядолидом»

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    «Сельта» и «Вальядолид» разошлись миром в матче 29-го тура чемпионата Испании.

    «Вальядолид» — «Сельта»
    «Вальядолид» — «Сельта»

    Поединок завершился без забитых мячей — 0:0.

    На 71-й минуте «Сельта» могла открывать счет с пенальти, но Яго Аспас не реализовал одиннадцатиметровый.

    Российский нападающий Федор Смолов вышел на поле в стартовом составе и отыграл 64 минуты, после чего был заменен на Дениса Суареса. В первом тайме россиянин получил желтую карточку.

    «Сельта» набрала 27 очков и занимает 17-е место в таблице Примеры. «Вальядолид» идет на 14-й позиции, набрав 33 очка.

    Примера. 29-й тур
    «Вальядолид» — «Сельта» — 0:0
    «Вальядолид»: Масип, Мойяно, Начо Мартинес, Салису, Хоакин Фернандес, Мичел (Эрвиас, 62), Алькарас, Тони Вилья (Вальдо Рубио, 75), Унал, Гвардиола (Бен-Арфа, 75), Плано (Сан-Эметерио, 62)«Сельта»: Рубен Бланко, Оласа, Мурильо, Айду, Васкес (Мендес, 90), Бельтран, Йокушлу, Рафинья, Араухо, Аспас, Смолов (Денис Суарес, 64)Предупреждения: Йокушлу (31), Смолов (35), Хоакин Фернандес (50), Алькарас (59), Мурильо (61), Вальдо Рубио (90)
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