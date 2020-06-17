Дьяков: В «Спартаке» часто какие-то интрижки плетутся

Защитникрассказал о своем пребывании в

Футболист провел в составе команды полгода, но на прошлой неделе вошел в число игроков, которые покинули систему красно-белых.

«В ФНЛ молодым тяжеловато. Если есть два-три опытных игрока, уже легче. Потому что одной молодежью тяжело добиваться результатов. У них то спад, то подъем. А опыт всегда нужен.

Поэтому Пилипчук пригласил меня, а потом Шишкина. Тем более мне нравится работать с этим специалистом, у него интересный тренировочный процесс.

И для меня важны его человеческие качества — они на высшем уровне. Мне интересно с ним общаться и работать, он очень хороший человек.

Ходили слухи, что Пилипчука вернули в "Спартак" для потенциальной замены Карреры? Не верьте всему, что пишут. Я не в праве рассказывать за Пилипчука.

От многих людей в "Спартаке" слышал хорошие слова про него. Так что не стоит верить, что Пилипчук под кого-то копал или плел какие-то интриги.

Давайте объективно: чтобы в "Спартаке" занести какую-то интрижку, много ума не надо. "Спартак" в России — как самый любимый, так и самый ненавистный клуб.

Это как "Ювентус" в Италии. У него больше всего болельщиков и хейтеров, равнодушных к "Спартаку" нет.

Поэтому там часто какие-то интрижки плетутся: кто-то что-то сказал, кого-то выгнали. Вечно вокруг "Спартака" скандалы. Мы же не слышим столько про "Зенит", "Локомотив" или ЦСКА.

При переходе в "Спартак"-2 не думал о том, вызовет ли Тедеско в основу. У Тедеско и так много футболистов, вряд ли он увидел бы заявку и подумал: "О, Дьяков! Нужно идти смотреть на 'Спартак'-2".

Я не питал никаких иллюзий. Каких-то глобальных планов не строил. Если бы мне было 17 лет, то я бы мечтал оказаться в "Спартаке". А мне сейчас 31, я прекрасно знаю, как тут все работает и крутится.

С Цорном, ни с Тедеско не разговаривали, нет конечно. Куда им там до меня! У них свои дела, свои заботы и проблемы. Зачем им футболист Дьяков?», — приводит слова игрока Sport24. 0