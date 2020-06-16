СМИ: Лига чемпионов будет доиграна в формате «финала восьми»

УЕФА принял решение относительно проведения оставшихся матчей еврокубков, утверждает Sky Sport Italia.

Лига чемпионов будет доиграна в формате «финала восьми» в Лиссабоне. Противостояния пройдут в следующие даты и будут состоять из одного матча. Четвертьфиналы состоятся с 12 по 15 августа, полуфиналы — 18 и 19 августа, а финал — 23 августа. Напомним, что в 1/4 уже прошли «Атлетико», ПСЖ, «Аталанта» и «РБ Лейпциг».

Еще четыре участника определятся после ответных матчей 1/8 финала: «Барселона» — «Наполи», «Манчестер Сити» — «Реал», «Бавария» — «Челси», «Ювентус» — «Лион». Оставшиеся игры 1/8 финала будут сыграны 6-7 августа в тех городах, где и планировалось — в Барселоне, Манчестере, Мюнхене и Турине.

Эти решения утвердят на заседании исполнительного комитета, которое состоится 17 июня. 0