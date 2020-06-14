Артета хочет убедить Ляказетта и Обамеянга продлить контракты

Главный тренернамерен в личной беседе уговоритьпродлить с клубом контракты, сообщает ESPN.

Артета встретится с каждым футболистом лично и проведет беседу. Испанский специалист намерен сохранить состав и усилить его этим летом новыми игроками.

Александр Ляказетт не требует трансфера, но хочет играть регулярно. Поэтому он может остаться, если ему предложат достаточное количество игрового времени.

Обамеянг пока не согласился на новый контракт. Его нынешнее соглашение заканчивается следующим летом и «канониры» хотят предложить нападающему новые условия. 0