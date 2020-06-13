«Вольфсбург» — «Фрайбург»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 31-го тура чемпионата Германииина своем поле сыграл вничью с— 2:2.

Счет в матче на 14-й минуте открыли хозяева. Штеффен зряче от лицевой прострелил в центр штрафной, куда выскочил Вегорст и пробил в касание под опорную ногу голкиперу — получилось в нижний угол ворот.

На 22-й минуте Мбабу с правого края исполнил подачу во вратарскую, Вегорст в борьбе головой направил мяч в перекладину, а Гинчек добавил в цель, но из положения вне игры.

Судья отменил гол, но назначил пенальти за фол против Вегорста, который реализовал одиннадцатиметровый на 26-й минуте.

«Фрабург» отквитал один мяч еще до перерыва. На 43-й минуте Грифо с правого края исполнил подачу к вратарской, Хёлер здорово выскочил между двух защитников и в падении головой направил мяч в ближний угол ворот «Вольфсбурга».

А на 46-й минуте Хёлер легко проник в штрафную хозяев, с его ударом Кастельс справился, но отскок мяча пришёлся на голову Шаллаи, который и добавил в ворота «волков».

После этого матча «Вольфсбург» с 46 очками на 6-м месте в таблице Бундеслиги, а у «Фрайбурга» 42 очка и 8-я позиция.