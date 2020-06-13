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    «Вольфсбург» сыграл вничью с «Фрайбургом», ведя со счетом 2:0

    «Вольфсбург» — «Фрайбург»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче 31-го тура чемпионата Германиии «Вольфсбург» на своем поле сыграл вничью с «Фрайбургом» — 2:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 14-й минуте открыли хозяева. Штеффен зряче от лицевой прострелил в центр штрафной, куда выскочил Вегорст и пробил в касание под опорную ногу голкиперу — получилось в нижний угол ворот.

    На 22-й минуте Мбабу с правого края исполнил подачу во вратарскую, Вегорст в борьбе головой направил мяч в перекладину, а Гинчек добавил в цель, но из положения вне игры.

    Судья отменил гол, но назначил пенальти за фол против Вегорста, который реализовал одиннадцатиметровый на 26-й минуте.

    «Фрабург» отквитал один мяч еще до перерыва. На 43-й минуте Грифо с правого края исполнил подачу к вратарской, Хёлер здорово выскочил между двух защитников и в падении головой направил мяч в ближний угол ворот «Вольфсбурга».

    А на 46-й минуте Хёлер легко проник в штрафную хозяев, с его ударом Кастельс справился, но отскок мяча пришёлся на голову Шаллаи, который и добавил в ворота «волков».

    После этого матча «Вольфсбург» с 46 очками на 6-м месте в таблице Бундеслиги, а у «Фрайбурга» 42 очка и 8-я позиция.

    Бундеслига. 31-й тур
    «Вольфсбург» — «Фрайбург» — 2:2 (2:1)
    Голы: Вегхорст, 14 (1:0). Вегхорст, 26 — с пенальти (2:0). Хелер, 43 (2:1). Шоллои, 46 (2:2)«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Руссийон, Мбабу, Понграчич, Арнольд, Штеффен (Клаус, 55), Шлагер (Герхардт, 67), Брекало (Жуан Виктор, 55), Гинчек (Мармуш, 84), Вегхорст«Фрайбург»: Шволов, Хайнц, Гюнтер (Иттер, 77), Линхарт, Кох (Франц, 77), Хефлер, Шмид, Грифо (Хаберер, 90+1), Шоллои (Квон Чхан Хун, 63), Вальдшмидт (Петерсен, 63), ХелерПредупреждение: Хефлер, 23
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