Сауль: «Атлетико» — это мой дом

Полузащитникопроверг слухи о том, что может покинуть мадридский клуб этим летом.

«Я вижу вещи, которые публикуют в социальных сетях или газетах, но я не слышал ничего ни от одного клуба. Я сконцентрирован на том, чтобы войти в четверку по итогам сезона, и мечтаю о Лиге чемпионов. У меня долгосрочный контракт, который я подписал, потому что хочу остаться.

Моя семья здесь, это мой дом. Люди говорят: "Выскажись и опровергни все", но если ты опровергаешь слухи, а потом что-то происходит, то ты будешь выглядеть глупо. Я просто играю в футбол, а то, чему суждено случиться, произойдет», — цитирует Сауля Marca.

Ранее появилась информация, что Саулем активно интересуется «Манчестер Юнайтед». Действующий контракт 25-летнего испанца с «Атлетико» истекает в 2026 году. 0