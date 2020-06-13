«Герта» — «Айнтрахт»: счет матча 1:4, обзор голов

Берлинскаяпотерпела домашнее поражение в матче с франкфуртским(1:4) в матче 31-го тура чемпионата Германии.

Счет в матче на 24-й минуте открыли хозяева — отличился Кшиштоф Пёнтек.

Но в добавленное к первому тайму время «Герта» осталась в меньшинстве, после того, как защитник Анга Дедрик Боята получил прямую красную карточку.

На 65-й минуте Бас Дост сравнял счет, а на 62-й минуте Андре Силва вывел «Айнтрахт» вперед.

На 62-й минуте камерунский защитник Эван Н'Дика упрочил преимущество «Айнтрахта», а победную точку на 86-й минуте поставил Андре Силва, оформивший дубль.

После этого матча «Айнтрахт» на 10-м месте в таблице Бундеслиги, а «Герта» на 11-м — у команд по 38 очков.