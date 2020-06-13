«Герта» — «Айнтрахт»: счет матча 1:4, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче на 24-й минуте открыли хозяева — отличился Кшиштоф Пёнтек.
Но в добавленное к первому тайму время «Герта» осталась в меньшинстве, после того, как защитник Анга Дедрик Боята получил прямую красную карточку.
На 65-й минуте Бас Дост сравнял счет, а на 62-й минуте Андре Силва вывел «Айнтрахт» вперед.
На 62-й минуте камерунский защитник Эван Н'Дика упрочил преимущество «Айнтрахта», а победную точку на 86-й минуте поставил Андре Силва, оформивший дубль.
После этого матча «Айнтрахт» на 10-м месте в таблице Бундеслиги, а «Герта» на 11-м — у команд по 38 очков.
Бундеслига. 31-й тур
«Герта» — «Айнтрахт» — 1:4 (1:0)
Голы: Пентек, 24 (1:0). Дост, 51 (1:1). Андре Силва, 62 (1:2). Н`Дика, 68 (1:3). Андре Силва, 86 (1:4)«Герта»: Ярстейн, Пекарик, Боята, Платтенхардт, Торунарига, Шельбред (Самарджич, 34. Клюнтер, 55), Дарида, Груич, Майер (Эссвайн, 56), Ибишевич (Штарк, 46), Пентек (Кунья, 75)«Айнтрахт»: Трапп, Хасебе, Абраам, Да Коста (Чэндлер, 87), Н`Дика, Кор (Ильзанкер, 79), Костич, Торро (Андре Силва, 46), Соу (Гачинович, 87), Камада, Дост (де Гузман, 75)Предупреждения: Боята, 6. Костич, 75. Платтенхардт, 76. Ильзанкер, 83Удаление: Боята, 45+2