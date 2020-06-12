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    «СЭ»: ЦСКА примет решение по Вагнеру Лаву не раньше середины июля

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    ЦСКА не принял окончательного решения по трансферу Вагнера Лава, передает «Спорт-Экспресс».

    Вагнер Лав
    Вагнер Лав

    Как сообщает источник, московский клуб может договориться с 36-летним игроком не раньше середины июля. Решение будет напрямую зависеть от результатов ЦСКА в РПЛ после возобновления сезона, а именно от попадания или непопадания клуба в Лигу чемпионов.

    Ранее появилась информация, что Вагнер может подписать годичный контракт с ЦСКА с зарплатой 800 тысяч евро.

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    Всего в ЦСКА Вагнер Лав провел 259 матчей и забил 124 мяча, выиграв три чемпионата, шесть Кубков и четыре Суперкубка России, а также Кубок УЕФА..VrezNews1 /football/2020/06/05/vagner_lav/ 0

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