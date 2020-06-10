Субашич о проблеме «Монако»: Каждые полгода в клубе всё меняется

Бывший голкиперрассказал о том, что, по его мнению, является главной проблемой клуба, которая не позволяет ему добиться успеха.

«Думаю, это уже стало проблемой. Каждые полгода в "Монако" всё меняется — от спортивных директоров до игроков. Некоторые из тех, кто пришёл в клуб, даже не знают, как долго я носил футболку "Монако". Вот как это было… Мы добирались до вершины и приводили клуб к победам — как в финансовом, так и в спортивном плане. Но некоторые забывают это. Всё это не умаляет моей любви к клубу. Я лишь считаю досадным тот факт, что Жермена и Дирара отпустили в другие команды, хотя они не просили ничего сверхъестественного.

Футболисты переживают за клуб. Нужно чувствовать направление, в котором он двигается. Необходимы правильные руководители, правильные игроки в раздевалке. Надеюсь, клуб это осознаёт», — приводит слова Субашича L’Equipe. 0