Прядкин рассчитывает на пересмотр контракта с ТВ

Президент РПЛзаявил, что нынешний ТВ-контракт с «Матч ТВ» приносит российской Премьер-лиге не те доходы, на которые рассчитывают клубы.

Он считает, что у основного вещателя появляются конкуренты, что может позволить пересмотреть условия соглашения.

«Пока могу точно сказать — договоренности не было. У нас же в контракте прописано количество матчей — до 60 матчей на сезон. Но думаю, что показ на общедоступном канале будет более расширенным, чем мы планировали.

Я очень надеюсь, что в декабре 2020 года мы будем пересматривать политику показа и будет хороший разговор. Это маленькие деньги, есть сумма, которую я хочу для Лиги — приличную. И появляются сейчас у "Матч ТВ" конкуренты. Очень хотелось бы, чтобы контракт был пересмотрен.

Все очень просто — мы подписали контракт, продали права. Поэтому как я им скажу: 2-3 матча на Первый, второй, третий, НТВ? Этого я не могу сделать. Они могут договариваться между собой. Насколько мне известно, к "Матчу" никто не обращался о покупке сублицензии. Но они решили, что мы должны высказаться.

Так-то мы не против, чтобы было на общедоступном, особенно с учетом ограничений на посещение стадионов для болельщиков. Но на собрании клубов была сказана другая правильная вещь: мы вырабатывали платную модель, шли к ней», — приводит слова Прядкина «Р-Спорт». 0