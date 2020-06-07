ЦСКА согласовал с Вагнером однолетний контракт

Известный комментаторна своем Telegram-канале сообщил , что нападающийвернется в ЦСКА.

«Как и сообщали бразильские медиа, в понедельник Вагнер сделает заявление. Бразилец официально объявит о переходе в ЦСКА, это практически оформленная история, стороны согласовали все детали соглашения. Речь идет о годичном контракте, дальше все непредсказуемо. А когда с Вагнером было иначе?

Вагнер и сам не раз заявлял, что хочет снова оказаться в ЦСКА. О фантастическом отношении Евгения Гинера к Лаву всем известно.

Что он точно поможет команде, тоже факт. Именно при участии Вагнера спрогрессировал в 2008-2009-м Дзагоев: бразилец чуть ли не шефство взял над Аланом и, говорят, сыграл ключевую роль в его росте.

У нынешнего ЦСКА молодежи еще больше, чем при Газзаеве — и опыт Вагнера здесь кстати, даже если сам он будет не в кондициях. Хотя и уровень РПЛ сейчас несравним с тем временем, когда тут играли Халк, Витcель, Диарра. 36-летний Вагнер вполне может стать боевой единицей.

Легко представляю себе, что в ЦСКА Вагнер закончит карьеру и затем войдет в структуру клуба — об этом тоже не раз говорил Евгений Гинер», — написал Арустамян.

В пятницу, 5 июня, бразилец расторг контракт с «Коринтианс». 0