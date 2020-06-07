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    Парфенов рассказал о решении вопроса с понижением зарплат

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    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов рассказал, как в клубе решали вопрос с понижением зарплат игрокам на фоне пандемии коронавируса.

    Дмитрий Парфенов
    Дмитрий Парфенов

    «У нас уровень зарплат не такой, как у "Зенита" и "Спартака", поэтому и урезать зарплаты на столько-то процентов, как там, мы не можем. И все-таки на какие-то шаги в этом плане вынуждены были пойти.

    Но сначала с президентом клуба Григорием Ивановым объяснили игрокам, что в связи с трудностями у спонсоров может наступить момент, когда нечем будет платить зарплату. А потому для подстраховки создали "резервный фонд", куда перевели определенные суммы из числа тех, кто получает больше миллиона.

    Все эти деньги сейчас находятся в клубе и в случае необходимости будут выплачены», — приводит слова Парфенова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что чемпионат России возобновится 19 июня. 0

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