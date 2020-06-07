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    Главный тренер «Пармы» переболел коронавирусом

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    Главный тренер «Пармы» Роберто Д'Аверса заявил, что в марте успел переболеть коронавирусом.

    Роберто Д'Аверса
    Роберто Д'Аверса

    По его словам, болезнь у прошла в легкой форме с незначительными симптомами.

    «У меня была небольшая температура в течение нескольких дней после игры со СПАЛом 9 марта. В этом не было ничего особенного, поэтому я не сдал тест, и мы не могли сказать, был ли это коронавирус.

    Наличие болезни подтвердилось только после анализа крови на наличие антител, который был сделан несколько дней назад.

    У меня была температура не выше 37 градусов по Цельсию. Я провел те дни на самоизоляции вместе с семьей, это то, что я не мог себе позволить в этот период, когда я был игроком и тренером», — приводит слова специалиста Parma Today.

    Ранее среди тренеров итальянских клубов коронавирусом переболели Джан Пьеро Гасперини из «Аталанты» и Джузеппе Якини из «Фиорентины». 0

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