Главный тренер «Пармы» переболел коронавирусом

Главный тренер «Пармы»заявил, что в марте успел переболеть коронавирусом.

По его словам, болезнь у прошла в легкой форме с незначительными симптомами.

«У меня была небольшая температура в течение нескольких дней после игры со СПАЛом 9 марта. В этом не было ничего особенного, поэтому я не сдал тест, и мы не могли сказать, был ли это коронавирус.

Наличие болезни подтвердилось только после анализа крови на наличие антител, который был сделан несколько дней назад.

У меня была температура не выше 37 градусов по Цельсию. Я провел те дни на самоизоляции вместе с семьей, это то, что я не мог себе позволить в этот период, когда я был игроком и тренером», — приводит слова специалиста Parma Today.

Ранее среди тренеров итальянских клубов коронавирусом переболели Джан Пьеро Гасперини из «Аталанты» и Джузеппе Якини из «Фиорентины». 0