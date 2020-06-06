«Лейпциг» — «Падерборн»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 30-го тура чемпионата Германиина своем поле на своем поле сыграл вничью ссо счетом 1:1.

Счет в матче был открыт на 27-й минуте. Быстрая атака прошла у «Лейпцига». Нкунку сделал передачу вперёд, Вернер подхватил мяч, ворвался в штрафную и прострелил в центр, а Шик в касание пробил точно в цель.

На 43-й минуте «быки» остались в меньшинстве. Юпамекано в центре поля зарядил по ноге Мамбе, а затем на эмоциях откинул мяч в сторону, получив вторую желтую карточку.

А на второй компенсированной минуте Риттер из-за пределов штрафной пробил низом — Гулачи отразил перед собой, а Штродьек после подбора мощным ударом вколотил мяч в сетку ворот «Лейпцига».

После этого матча «Лейпциг» на 5-м месте с 53 очками. «Падерборн» замыкает таблицу Бундеслиги с 20 очками.