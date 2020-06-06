«Лейпциг» — «Падерборн»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче был открыт на 27-й минуте. Быстрая атака прошла у «Лейпцига». Нкунку сделал передачу вперёд, Вернер подхватил мяч, ворвался в штрафную и прострелил в центр, а Шик в касание пробил точно в цель.
На 43-й минуте «быки» остались в меньшинстве. Юпамекано в центре поля зарядил по ноге Мамбе, а затем на эмоциях откинул мяч в сторону, получив вторую желтую карточку.
А на второй компенсированной минуте Риттер из-за пределов штрафной пробил низом — Гулачи отразил перед собой, а Штродьек после подбора мощным ударом вколотил мяч в сетку ворот «Лейпцига».
После этого матча «Лейпциг» на 5-м месте с 53 очками. «Падерборн» замыкает таблицу Бундеслиги с 20 очками.
Бундеслига. 30-й тур
«Лейпциг» — «Падерборн» — 1:1 (1:0)
Голы: Шик, 27 (1:0). Штродик, 90+2 (1:1)«Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Мукьеле, Анхелиньо, Кампль (Орбан, 88), Нкунку (Айдара, 58), Ольмо (Лаймер, 65), Адамс, Шик (Хальстенберг, 46), Вернер«Падерборн»: Цингерле, Хюнемайер, Янс (Эванс, 85), Штродик, Коллинз, Гьясула (Риттер, 76), Антви-Аджей, Прегер (Сабири, 76), Василиадис, Србени (Цолински, 85), Мамба (Михель, 63)Предупреждения: Упамекано, 16. Гьясула, 21. Хюнемайер, 28. Мамба, 43. Штродик, 63Удаление: Упамекано, 43