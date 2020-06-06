ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберто Баджо За 4 минуты уложил «Реал» на лопатки. В 1998-м Роберто Баджо приструнил «королевский клуб»
  • 18:54
    • «Шахтер» удержал победу над «Десной», Марлос оформил дубль
  • 18:26
    • «Лейпциг» упустил победу над «Падерборном»
  • 18:24
    • «Бавария» одержала уверенную победу над «Байером»
  • 17:18
    • Директор «Матч ТВ» рассказал о предложении показать РПЛ бесплатно
  • 17:06
    • Вагнер Лав примет решение о будущем 8-9 июня
    Все новости спорта

    «Лейпциг» упустил победу над «Падерборном»

    «Лейпциг» — «Падерборн»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Бундеслига Футбол Германии РБ Лейпциг Падерборн 07 Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    В матче 30-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» на своем поле на своем поле сыграл вничью с «Падерборном» со счетом 1:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 27-й минуте. Быстрая атака прошла у «Лейпцига». Нкунку сделал передачу вперёд, Вернер подхватил мяч, ворвался в штрафную и прострелил в центр, а Шик в касание пробил точно в цель.

    На 43-й минуте «быки» остались в меньшинстве. Юпамекано в центре поля зарядил по ноге Мамбе, а затем на эмоциях откинул мяч в сторону, получив вторую желтую карточку.

    А на второй компенсированной минуте Риттер из-за пределов штрафной пробил низом — Гулачи отразил перед собой, а Штродьек после подбора мощным ударом вколотил мяч в сетку ворот «Лейпцига».

    После этого матча «Лейпциг» на 5-м месте с 53 очками. «Падерборн» замыкает таблицу Бундеслиги с 20 очками.

    Бундеслига. 30-й тур
    «Лейпциг» — «Падерборн» — 1:1 (1:0)
    Голы: Шик, 27 (1:0). Штродик, 90+2 (1:1)«Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Мукьеле, Анхелиньо, Кампль (Орбан, 88), Нкунку (Айдара, 58), Ольмо (Лаймер, 65), Адамс, Шик (Хальстенберг, 46), Вернер«Падерборн»: Цингерле, Хюнемайер, Янс (Эванс, 85), Штродик, Коллинз, Гьясула (Риттер, 76), Антви-Аджей, Прегер (Сабири, 76), Василиадис, Србени (Цолински, 85), Мамба (Михель, 63)Предупреждения: Упамекано, 16. Гьясула, 21. Хюнемайер, 28. Мамба, 43. Штродик, 63Удаление: Упамекано, 43
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Шесть голов и ассист вратаря. «РБ Лейпциг» в зрелищном матче вернул себе третье место
  • 02/06/2020 в 13:00
    •
  • Прогноз
  • «Боруссия» Д — «Герта»
  • 1.61
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Боруссию» Д ждет сложный матч с «Гертой»
  • «Боруссия» Д — «Герта». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Поднимется ли «Боавишта» в верхнюю часть таблицы?
  • «Боавишта» — «Морейренсе». Прогноз и ставки
  • 5.80
    •
  • Вскроет ли «Торпедо-БелАЗ» оборону «Слуцка»?
  • «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Сергей Семак Футбол От теории к практике. Как РПЛ готовится к возобновлению сезонаИзучаем, как и насколько продвинулась РПЛ в подготовке возобновления чемпионата России 04/06/2020 в 22:050
  • 16:10
    • Хаверц не сыграет с «Баварией»
  • 15:53
    • Фазель: Если хоккеисты НХЛ не приедут, у нас все равно будет отличный ЧМ-2021
  • 15:40
    • Серджи Роберто не хочет покидать «Барселону» ради «Ман Сити»
    АПЛ вернется 17 июня Футбол От вылета до финансов: шесть проблем рестарта АПЛВ Англии остается целый ряд вопросов, которые еще предстоит решить перед возобновлением сезона 04/06/2020 в 16:130
  • Экспресс дня

  • «Унион» и «Шальке» огорчат друг друга?
  • 3.79
    •
  • 19:26
    • Президент WTA: Без вакцины нам будет сложно проводить турниры
  • 18:43
    • Гендиректор «Зенита»: Среди клубов РПЛ нет противников бесплатных трансляций
  • 18:28
    • «Хоффенхайм» сыграл вничью с «Фортуной» в Дюсельдорфе
    «Милан» — «Бавария». Лига чемпионов 2005/2006 Футбол От напряга в Мюнхене к невозмутимости в Милане. О матче между «Миланом» и «Баварией» на «Сан-Сиро» в 2006-мВспомним выдающийся матч великого «Милана» Анчелотти, в котором его ребята разнесли «немецкую машину» Вчера в 18:020
  • 15:27
    • Владелец «Фиорентины» надеется сохранить Кьезу в клубе
  • 14:59
    • «Ливерпуль» не будет покупать игроков летом — СМИ
  • 14:48
    • Ирвинг пропустит остаток сезона в НБА
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.61
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.55
  • Экспресс дня 6 июня
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч МОЛ Види — Кишварда
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Богемианс 1905 — Спарта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  5.80
  • Прогноз на матч Боавишта — Морейренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.76
  • Прогноз на матч Вердер — Вольфсбург
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Эрцгебирге Ауэ — Карлсруэ
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  4.40
  • Прогноз на матч Ганновер — Хайденхайм
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Штутгарт — Оснабрюк
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Витебск — БАТЭ
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Унион — Шальке
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие