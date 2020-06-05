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    «Смолевичи» разгромили «Городею», одержав первую победу в сезоне

    «Смолевичи» — «Городея»: счет матча 4:1, обзор голов

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    В матче 12-го тура чемпионата Белоруссии «Смолевичи» на домашнем поле обыграли «Городею» со счетом 4:1.

    «Смолевичи»
    «Смолевичи»

    Хозяева открыли счет в матче на 16-й минуте — отличился Евгений Барсуков, а на 36-й минуте Алексей Вакулич удвоил преимущество «Смолевичей».

    На 47-й минуте защитник гостей Кирилл Павлючек отправил мяч в свои ворота. За «Городею» единственный гол забил Лазар Сайчич на 72-й минуте.

    Победную точку в матче поставил на 88-й минуте полузащитник хозяев Анатолий Макаров.

    Благодаря этой победе «Смолевичи» прервали безвыигрышную серию из 10 матчей. Команда располагается на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, набрав 7 очков.

    «Городея» на может победить на протяжении 7 встреч, занимая 14-е место с 12 очками в активе.

    Чемпионат Белоруссии. 12-й тур
    «Смолевичи» — «Городея» — 4:1 (2:0)
    Голы: Барсуков, 16 (1:0). Вакулич, 36 (2:0). Павлючек, 47 — в свои ворота (3:0). Сайчич, 72 (3:1). Макаров, 88 (4:1)«Смолевичи»: Гомелько, Жевнеров, Алибеков, Василенок, Котов, Джигеро (Щегрикович, 64), Вакулич (Мухамедов, 66), Барсуков (Бондаренко, 80), Бутаревич, Макаров, По«Городея»: Довгялло, Павлючек, Сазанович, Сорокин, Байдук, Шестиловский, Йоксимович, Баглай (Шавель, 10. Игнатенко, 46), Воловик (Яскович, 62), Пушняков, СайчичПредупреждения: Сорокин, 30. Сайчич, 34. Жевнеров, 55. Яскович, 84
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