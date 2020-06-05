В Катаре завершили строительство третьего стадиона к ЧМ-2022

В Катаре завершили строительство третьего стадиона, который примет матчи чемпионата мира по футболу 2022 года, сообщает Gulf Times.

«Высший комитет и фонд по науке и образованию Катара объявляют, что создание стадиона для проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, расположенного на территории образовательного городка Education City, было завершено согласно графику», — говорится в отчете.

Стадион в Эр-Райяне — это третье место для проведения ЧМ в Катаре после успешной реконструкции арены «Халифа» в Дохе и открытия стадиона «Аль-Джануб» в Эль-Вакре. Стадион рассчитан на 45 350 мест. Предполагается, что Education City Stadium станет центром университетского городка.

Ранее были сданы объекты «Халифа» в Дохе и «Аль-Джануб» в Эль-Вакре, вмещающие по 40 тысяч зрителей. Всего для чемпионата мира будет построено восемь стадионов в семи городах.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. 0