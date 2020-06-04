ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей СемакОт теории к практике. Как РПЛ готовится к возобновлению сезона
  • 22:01
    • Совет управляющих НБА одобрил план по возобновлению сезона
  • 21:31
    • Объявлены даты полуфиналов и финала Кубка Италии
  • 21:18
    • Жоау Мариу останется в «Локомотиве» до конца сезона
  • 18:45
    • Орлов: Аршавина взяли в спортивный департамент «Зенита» на место Малафеева
  • 16:57
    • «Рубин» избавится от трансферного бана до августа
    Все новости спорта

    Фьортофт: «Ливерпуль» выбыл из борьбы за Вернера по финансовым причинам

    Футбол РБ Лейпциг Бундеслига Футбол Германии Челси Ливерпуль АПЛ Футбол Англии Трансферы Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Бывший форвард сборной Норвегии Ян-Оге Фьортофт, работающий журналистом на канале Viasport, высказал мнение о будущем нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера.

    Тимо Вернер
    Тимо Вернер

    Напомним, ранее стало известно, что Вернер близок к переходу в «Челси», где будет зарабатывать 10 миллионов евро в год.

    «Мне сообщили, что "Ливерпуль" вышел из "сделки по Вернеру" по "финансовым причинам".

    Затем представители Вернера обратились к "Челси", который, конечно, подарил Тимо контейнер с деньгами и позицию в команде.

    Клубам все еще остается согласовать сумму трансфера», — написал Фьортофт в твиттере.

    Вернер провел 29 матчей в нынешнем сезоне Бундеслиги, в которых забил 25 голов. Он на втором месте в списке бомбардиров чемпионата Германии. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Шесть голов и ассист вратаря. «РБ Лейпциг» в зрелищном матче вернул себе третье место
  • 02/06/2020 в 13:00
    •
  • Прогноз
  • «Фрайбург» — «Боруссия» М
  • 1.61
  • Завтра в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Каким получится первый матч после карантина для «Бенфики»?
  • «Бенфика» — «Тондела». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Удержится ли «Боруссия» М в топ-4?
  • Экспресс дня 5 июня. Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • «Фрайбург» и «Боруссия» Менхенгладбах могут сыграть результативно
  • «Фрайбург» — «Боруссия» М. Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Энди Джонсон Футбол Звезда на сезон. Десять форвардов АПЛ, которые ярко вспыхнули, но быстро погаслиРоке Санта Крус, Бенни Маккарти и другие звезды одного сезона Вчера в 21:460
  • 20:28
    • Вернер близок к переходу в «Челси»
  • 15:13
    • Матчи «Сочи» — «Ростов» и «Краснодар» — «Динамо» пройдут без зрителей
  • 14:57
    • Форвард «Атлетико» получил тюремный срок, но откупился штрафом
    Джорджо Кьеллини Футбол Рестарт Серии A. От борьбы «Ювентуса» и «Лацио» до упорных тренировок РоналдуВсе, что нужно знать о возобновлении сезона в чемпионате Италии Вчера в 16:110
  • Экспресс дня

  • Удержится ли «Боруссия» М в топ-4?
  • 2.75
    •
  • 22:44
    • Фьортофт: «Ливерпуль» выбыл из борьбы за Вернера по финансовым причинам
  • 22:28
    • Павлюченко: Кейн был никакой вообще
  • 22:26
    • «Маритиму» упустил победу над «Виторией Сетубал»
    Мауро Икарди Футбол Трансфер Икарди ударил по Кавани и «Барселоне»Реакция прессы на переход аргентинца в ПСЖ Вчера в 05:530
  • 12:38
    • ЦСКА подписал новый контракт с главным тренером
  • 11:47
    • Семин прокомментировал свое возможное возвращении в киевское «Динамо»
  • 11:31
    • Сорокин: Я ничего не слышал о желании России принять мини-турнир ЛЧ
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 4 июня
  • Сегодня в 23:15
    •  1.55
  • Прогноз на матч Гимарайнш — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.65
  • Прогноз на матч Корона — Пяст
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Брага
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.75
  • Экспресс дня 5 июня
  • Завтра в 21:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Фрайбург — Боруссия М
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие