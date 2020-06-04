Фьортофт: «Ливерпуль» выбыл из борьбы за Вернера по финансовым причинам

Бывший форвард сборной Норвегии, работающий журналистом на канале Viasport, высказал мнение о будущем нападающего «Лейпцига»

Напомним, ранее стало известно, что Вернер близок к переходу в «Челси», где будет зарабатывать 10 миллионов евро в год.

«Мне сообщили, что "Ливерпуль" вышел из "сделки по Вернеру" по "финансовым причинам".

Затем представители Вернера обратились к "Челси", который, конечно, подарил Тимо контейнер с деньгами и позицию в команде.

Клубам все еще остается согласовать сумму трансфера», — написал Фьортофт в твиттере.

Вернер провел 29 матчей в нынешнем сезоне Бундеслиги, в которых забил 25 голов. Он на втором месте в списке бомбардиров чемпионата Германии. 0