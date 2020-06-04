«СЭ»: Алексеем Миранчуком интересуются «Рома» и «Аталанта»

Полузащитник «Локомотива»может продолжить карьеру в Италии.

Ранее СМИ сообщили об интересе к 24-летнему россиянину со стороны «Фиорентины».

По данным «Спорт-Экспресса», есть еще два итальянских клуба, которые интересуются Миранчуком — «Аталанта» и «Рома».

Оба клуба прорабатывает вопрос приобретения футболиста в ходе ближайшего трансферного окна (в Серии А оно откроется 1 сентября).

Официальных переговоров пока не было, но клубы рассматривают возможность выкупа прав на игрока.

Напомним, что контракт Миранчука с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2021 года, отступные составляют 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Алексей Миранчук в 19 матчах за «Локомотив» забил 5 голов и отдал 5 голевых передач. В Лиге чемпионов осенью полузащитник отметился двумя мячами в ворота «Ювентуса». 0