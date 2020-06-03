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    Ван Дейк рассказал, что написал завещание в 20 лет

    Футбол Футбол Англии Ливерпуль Между тем
    Защитник «Ливерпулю» Вирджил ван Дейк признался, что еще в 20-летнем возрасте составил завещание.

    Вирджил ван Дейк
    Вирджил ван Дейк

    Тогда голландец оказался в больнице с острым аппендицитом и перенес операцию из-за перитонита и почечной инфекции, его жизнь была под угрозой.

    «Оказавшись в больнице, я видел только трубки вокруг себя. Моё тело было сломано, и я ничего не мог поделать. В тот момент меня начали посещать худшие мысли.

    Моя жизнь была в опасности. Мы с мамой молились и обсуждали все возможные сценарии. Я должен был подписать некоторые документы, своего рода завещание. Никто не хотел говорить об этом, но мы должны были. Это мог быть конец. Я провёл 13 ночей в больнице, и это было очень трудно, я не мог ходить», — цитирует ван Дейка Daily Mail.

    Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. Ранее он защищал цвета «Саутгемптона», «Селтика» и «Гронингена». 0

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