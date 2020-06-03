В Германии предложили новую формулу для Лиги наций

Технический директор Немецкого футбольного союза (DFB)выступает за проведение Лиги Наций в формате мини-турнира в одной стране.

«Это была бы альтернатива, своего рода мини-турнир. Учитывая нынешнюю пандемию, я думаю, что национальные федерации больше за идею играть матчи на нейтральном поле. Это позволит избежать ненужных поездок и позволит лучше контролировать игроков», — цитирует Бирхоффа Kicker.

Новый розыгрыш Лиги Наций должен начаться в сентябре, а первые матчи, вероятно, пройдут за закрытыми дверями.

У сборной России в сентябре запланированы игры с Сербией (3 сентября) и Венгрией (6 сентября). В октябре команда Станислава Черчесова должна провести матчи со сборными Турции (9 октября) и Венгрии (12 октября). 0