Карпин: Видно, что игроки «Ростова» соскучились по мячу и газону

Главный тренер «Ростова»рассказал, как прошел первый тренировочный день команды после выхода из самоизоляции.

«Конечно, после домашних тренировок приятно возвращаться на поле. Впереди большая работа, нам предстоит играть два матча в неделю и нужно как следует подготовиться.

У ребят отличный настрой, сразу видно, что соскучились по мячу и газону. Как и было указано в постановлении, которое подписал губернатор, работаем группами не более 15 человек, вратари тренируются отдельно», — приводит слова Карпина пресс-служба ростовской команды.

Защитник Деннис Хаджикадунич проходит двухнедельный карантин.

«Тренерский штаб подготовил для Денниса программу тренировок, чтобы он был в форме и мог сразу приступить к занятиям в общей группе.

Каждый вечер он отсылает нам видеофрагменты тренировок, мы все время на связи, если нужен совет, то помогаем игроку», — сказал Карпин.

Напомним, что первый официальный матч после возобновления сезона «Ростов» проведет 19 июня против «Сочи».

На данный момент команда под руководством Карпина, набрав 38 очков в 22 турах чемпионата, занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. 0