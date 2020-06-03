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    Карпин: Видно, что игроки «Ростова» соскучились по мячу и газону

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как прошел первый тренировочный день команды после выхода из самоизоляции.

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    «Конечно, после домашних тренировок приятно возвращаться на поле. Впереди большая работа, нам предстоит играть два матча в неделю и нужно как следует подготовиться.

    У ребят отличный настрой, сразу видно, что соскучились по мячу и газону. Как и было указано в постановлении, которое подписал губернатор, работаем группами не более 15 человек, вратари тренируются отдельно», — приводит слова Карпина пресс-служба ростовской команды.

    Защитник Деннис Хаджикадунич проходит двухнедельный карантин.

    «Тренерский штаб подготовил для Денниса программу тренировок, чтобы он был в форме и мог сразу приступить к занятиям в общей группе.

    Каждый вечер он отсылает нам видеофрагменты тренировок, мы все время на связи, если нужен совет, то помогаем игроку», — сказал Карпин.

    Напомним, что первый официальный матч после возобновления сезона «Ростов» проведет 19 июня против «Сочи».

    На данный момент команда под руководством Карпина, набрав 38 очков в 22 турах чемпионата, занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. 0

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