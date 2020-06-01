Смородская назвала заявления Семина «утопичными»

Экс-президент «Локомотива»прокомментировала интервью, в котором тот раскритиковал руководство команды.

«Конечно, Юрий Павлович сжигает мосты. После таких нападок на руководство ясно, что в этот клуб его больше не позовут. Именно это руководство. Все, что говорит Семин, имеет право на жизнь, но это некая идеальная картина. Я имею в виду его мнение о трансферах.

Он говорит, что при покупке игрока он должен быть уверен в нем на сто процентов. На сто процентов можно быть уверенным только в Месси, Роналду и, может быть, в Суаресе. Все остальные игроки должны пройти адаптацию и к стране, и к чемпионату, и к коллективу.

Нарисованная Юрием Павловичем идеальная модель конечно, замечательна. Но почему-то сам Юрий Павлович не всегда ей следовал. Когда я пришла в "Локомотив", на меня была громадная атака, чтобы я купила Артема Милевского. В течение нескольких месяцев клуб просто бомбили.

Почти не было изданий, которые бы не писали, какой Милевский прекрасный игрок. Семин ставил мне ультиматумы. Мне хватило силы воли не купить Милевского. Но сейчас об этом все забыли. Одно дело — идеальная картинка, другое — реальная жизнь. Не все так линейно и однозначно. Заявления Юрия Павловича утопичны», — приводит слова Смородской Sport24. 0